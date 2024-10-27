Массовые задержания цыган прошли в челябинском Троицке

Полицейские задержали около 20 цыган в Троицке Челябинской области для проведения профилактических бесед. Об этом сообщило издание 74.ru .

В соцсетях появились видео, где полицейские погрузили толпу мужчин в автозак 27 октября. Информацию о задержаниях подтвердили в Главном управлении МВД по региону. В отделение полиции доставили около 20 человек.

«Со всеми провели профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений и после этого отпустили», — заявили в полиции.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил полиции разработать программу мероприятий по проверке мест и рейдов, где проживают цыгане. Глава региона до этого присутствовал на похоронах таксистки, зарезанной 16-летним глухонемым парнем из местной цыганской диаспоры.

Подозреваемого в убийстве женщины отправили в СИЗО на два месяца. Сын погибшей таксистки пожелал убийцам матери умереть, бывший муж — заслуженного наказания, но в правовом поле.