Рейды пройдут в Коркине после убийства таксистки в цыганском квартале

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил силовикам разработать программу мероприятий по проверке мест, где проживают цигане. Глав региона на заседании оперштаба поручил «жестко реагировать» на нарушения закона, его слова привело местное издание 74.ru .

Текслер отметил, что проблема криминализации цыганских кварталов не новая и касается не только Челябинской области.

«Необходимо тщательно разобраться с этим, и если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко. Разработайте перечень проверочных мероприятий, рейдов», — поручил губернатор силовому блоку.

В первую очередь глава региона потребовал проверить источники доходов цыган и другие потенциальные нарушения, в том числе те, о которых говорят горожане. Текслер призвал строго следовать нормам закона.

Губернатор присутствовал на похоронах убитой таксистки, чья смерть возмутила жителей Коркина. Текслер пообещал оказать помощь матери и детям Елены Манжосовой.