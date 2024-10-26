Сын таксистки из Коркина пожелал смерти убийцам матери

Убившие женщину-таксиста из города Коркина Челябинской области должны умереть. Об этом 360.ru заявил сын погибшей.

«Наказание убийцам — умереть. Испытываю ненависть к тем, кто это сделал. Моя мать была доброй и красивой», — сказал подросток.

Бывший муж Елены Михаил отметил, что хотел бы заслуженного наказания для убийц, но в правовом поле.

«Хочу, чтобы все было по закону, как положено, там все прописано. Но не готов ответить сейчас на вопрос, мешают ли мне жить цыгане», — сказал он.

Еще один бывший супруг погибшей Петр выразил мнение, что убийца заслуживает максимально возможного срока.

«Она была хорошей и заботливой матерью, следила за их здоровьем. Считаю, что убийце нужно дать максимальный срок, потому что здесь налицо ненависть к народу», — заключил мужчина.

Похороны убитой в среду вечером в Коркинском муниципальном районе Елены Манжосовой прошли в субботу на местном кладбище, проводить ее в последний путь пришли около 200 человек, отметило РИА «Новости».

Женщину-таксиста нашли в ее автомобиле с ножевыми ранениями 24 октября. Следствие установило, что последний вызов был в частный дом, где проживали цыгане. Подозреваемого в убийстве Манжосовой задержали и отправили на два месяца в СИЗО.