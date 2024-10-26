Убитую таксистку похоронят в Коркине

В Коркине прощаются с жестоко убитой таксисткой Еленой Манжосовой. На панихиду пришел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своем Telegram-канале он заявил, что такое жестокое убийство не должно повториться.

«Тяжелый день для Коркина. Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими», — отметил глава региона.

Текслер заявил, что область окажет семье убитой женщины всемерную поддержку, а виновные в этом преступлении будут наказаны. Он пообещал, что ответственность понесут также те, кто допустил в городе такую ситуацию.

Женщину-таксистку нашли в ее автомобиле с ножевыми ранениями 24 октября. Следствие установило, что последний вызов был в частный дом, где проживали цыгане. Подозреваемого в убийстве Елены Манжосовой задержали и отправили на два месяца в СИЗО.