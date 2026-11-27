Массовое ДТП произошло в районе Лужников в Москве, одна машина загорелась
Несколько автомобилей столкнулись в районе Лужников в Москве. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
По его данным, в аварию попали четыре автомобиля, один из них загорелся. Точное число машин уточняется. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.
ДТП произошло на перекрестке Хамовнического Вала и Комсомольского проспекта. Информация о заблокированных не поступала. На место прибыли спасатели.
В московском дептрансе предупредили, что движение по Комсомольскому проспекту перекрыли.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в пресс-службе.
Водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Погибли пять человек, еще 14 получили травмы.