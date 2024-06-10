«Мама, я не успел среагировать». Ребенку оторвало часть ноги в ДТП с Maserati в Можайске

Ребенку оторвало ногу в ДТП с Maserati в Можайске

Мальчик, пострадавший в ДТП с Maserati в Можайске, перенес вторую операцию. О состоянии ребенка 360.ru рассказала его мать Елена.

«Пока еще в реанимации. Вчера была повторная операция», — сообщила женщина.

Ребенку оторвало часть ноги, на второй — множество рваных ран, а лицо и рука в ссадинах. Из Можайска спецбортом ребенка доставили в московскую больницу.

«Это все, что было известно за эти двое суток», — добавила Елена.

Водитель Maserati разогнался до 280 километров в час у деревни Киселево и сбил двоих детей на остановке. Один ребенок погиб сразу, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Третий мальчик успел отскочить.

Водителя иномарки задержали. Возбуждено уголовное дело, прокуратура контролирует его ход расследования.

Елена объяснила, что ее сын был на даче в деревне. Он катался вместе с другими ребятами на велосипедах. В момент ДТП ребенок находился на тротуаре. После происшествия мальчик был в сознании и успел поговорить с матерью.

«Он сказал: „Мама, я не успел среагировать“. Мальчика, который был впереди, разорвало на части. <…> Ножку моего ребенка даже не нашли», — поделилась родительница.

Виновник ДТП с Еленой не связывался и не приносил своих извинений.

Ранее легковушка сбила 7-летнюю девочку в Башкирии. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу, но, несмотря на усилия медиков, ребенок умер.