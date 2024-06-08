Водителя Maserati, снесшего остановку и двух детей в Можайске, задержали

ГСУ СК РФ по Московской области
Фото: ГСУ СК РФ по Московской области/Telegram

Водителя Maserati, который снес остановку и сбил двух детей в Можайске, задержали правоохранители, сообщили в региональном ГСУ СК. Жертвой аварии стал 13-летний мальчик.

После смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Задержанный водитель пока проходит по нему в качестве подозреваемого. Известно, что ему 27 лет.

В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел. Пока специалисты продолжают осмотр места ЧП и уже назначили несколько судебных экспертиз, в том числе автотехническую.

По предварительным данным, водитель гнал по трассе на большой скорости. По неустановленной пока причине он потерял управление и влетел в остановку. Там в этот момент стояли два мальчика. Один из них от полученных травм погиб на месте.

Пострадавшему ребенку 10 лет, его доставили в больницу. Мальчик находится в реанимации.

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