Легковушка насмерть сбила 7-летнюю девочку в Башкирии

Водитель Lada Priora насмерть сбил семилетнюю велосипедистку в Башкирии

Пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан
Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан

В Мелеузе семилетняя школьница погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

По данным ведомства, 30 мая вечером на улице Технической 27-летний водитель, находясь за рулем машины Lada Priora, сбил девочку.

Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, ребенок умер.

На месте аварии побывал исполняющий обязанности Мелеузовского межрайонного прокурора Ирек Афлятунов. Ведомство проконтролирует расследование всех обстоятельств ДТП.

Ранее в Кирове мотоциклист сбил девятилетнюю девочку. Школьница получила серьезные травмы головы, ее увезли в медучреждение. Полиция начала доследственную проверку. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте