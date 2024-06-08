Один ребенок успел отскочить. Стали известны подробности ДТП с Maserati в Можайске

Прокуратура: на остановке в Можайске, которую снес Maserati, было трое детей

прокуратура Московской области
Фото: прокуратура Московской области/Telegram

На остановке, которую снес водитель Maserati в Можайске, находились трое детей, сообщили в региональной прокуратуре. Один ребенок успел отскочить, двое попали под колеса. В результате 13-мальчик погиб на месте, второй находится в тяжелом состоянии в больнице.

По факту случившегося возбудили дело. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

На месте происшествия продолжают работать следователи, сотрудники прокуратуры и полиция. Все обстоятельства устанавливаются. В рамках дела проведут ряд экспертиз.

Водителя иномарки задержали. Ему 27 лет. В ближайшее время его доставят в следственный отдел.

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