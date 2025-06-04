Людей, похитивших блогера в Москве, доставили обратно на Ярославский вокзал

Мужчин, которые затолкали в багажник Mercedes блогера в Москве, доставили обратно к Ярославскому вокзалу, где и случилось происшествие. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Машина стоит около площади трех вокзалов. Что с самим блогером — неизвестно.

ЧП произошло вчера. Люди в деловых костюмах силой затолкали мужчину в машину на Ярославском вокзале. Журналисты узнали в пострадавшем блогера и бизнес-коуча, который публиковал посты с критикой ислама.

Он просил помощи и кричал, что его взяли не полицейские. В итоге черный автомобиль, на котором увезли мужчину, остановили сотрудники ГИБДД. Коуча внутри уже не было.

Сами похитители заявили, что работают в Росгвардии и проводили оперативное мероприятие. По данным журналистов, у них действительно были документы, подтверждающие отношение к ведомству, однако неясно, имели ли они право на задержание.