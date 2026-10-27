Торнадо в Анталье разрушил две бытовки, погибли четверо рабочих

Четверо строителей стали жертвами торнадо в турецкой провинции Анталья, еще один человек пострадал. Об этом сообщил телеканал BNO News .

На строительной площадке в районе Кепез смерч разрушил два жилых блок-контейтера. Двое находившихся внутри рабочих погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Также из-за сильного ветра рухнул строительный кран.

Погибшие и пострадавший — граждане Турции.

В Российском союзе туриндустрии 360.ru сообщили, что сообщений о пострадавших от разгула стихии россиянах или разрушениях в отелях не поступало. Утром 26 октября в регионе снова установилась теплая солнечная погода.

Ранее на побережье Мексики из-за урагана и шторма погибли пять человек. Среди них 71-летний мужчина и двое детей.