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    Торнадо в Анталье разрушил две бытовки, погибли четверо рабочих

    BNO News: четыре строителя в Анталье стали жертвами смерча

    Фото: 360.ru

    Четверо строителей стали жертвами торнадо в турецкой провинции Анталья, еще один человек пострадал. Об этом сообщил телеканал BNO News.

    На строительной площадке в районе Кепез смерч разрушил два жилых блок-контейтера. Двое находившихся внутри рабочих погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Также из-за сильного ветра рухнул строительный кран.

    Погибшие и пострадавший — граждане Турции.

    В Российском союзе туриндустрии 360.ru сообщили, что сообщений о пострадавших от разгула стихии россиянах или разрушениях в отелях не поступало. Утром 26 октября в регионе снова установилась теплая солнечная погода.

    Ранее на побережье Мексики из-за урагана и шторма погибли пять человек. Среди них 71-летний мужчина и двое детей.

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