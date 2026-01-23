Личность таксиста, увозившего пропавшего мальчика в Красноярске, установили

Полиция установила личность девушки-таксистки, которая перевозила похищенного подростка и еще одну неизвестную женщину в Красноярске. Об этом РИА «Новости» сообщили в краевой прокуратуре.

«Девушка-таксист везла парня. Он был с девушкой. Куда именно их везли, пока не знаю», — сказала собеседница агентства.

В Красноярске возбудили дело о похищении 14-летнего подростка с целью получения выкупа.

Похищенный мальчик — сын влиятельного предпринимателя. Похитители требуют с него 30 миллионов рублей за возвращение наследника.

Ранее СК показал видео с похищенным школьником. На кадрах запечатлен 14-летний подросток, который идет вместе с девушкой в пуховике с рюкзаком.

В один день с похищенным сыном бизнесмена пропала 14-летняя девочка. Накануне она поссорилась с матерью. По данным прокуратуры, подростки не были знакомы.