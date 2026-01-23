СК показал видео с похищенным в Сибири сыном бизнесмена

Пропавший в Красноярске подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Региональный Следственный комитет опубликовал видеозапись с исчезнувшим парнем и сопровождавшим его лицом.

На кадрах видно, что рядом с 14-летним подростком идет девушка в пуховике с рюкзаком.

Парень исчез из дома 22 января вместе с тремя миллионами рублей из сейфа в доме. Его отец получил видеосообщение, в котором сын говорил о том, что его похитили. Позже с мужчиной связались неизвестные и потребовали 30 миллионов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители ищут школьника и его похитителей.

Отцом похищенного является влиятельный предприниматель — директор компании «Автоспецмаш». В прошлом году бизнесмен оказался в списке 100 богатейших людей Красноярска.

По информации телеграм-канала Shot, в Красноярске одновременно с парнем исчезла 14-летняя девочка, живущая в доме неподалеку. Школьница была одета в черную куртку с капюшоном и угги.