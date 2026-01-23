Пропавшие в один день в Красноярске мальчик и девочка не были знакомы

Мальчик и девочка, исчезнувшие в Красноярске в один день, не были знакомы друг с другом. Об этом RT сообщили в прокуратуре края.

В ведомстве уточнили, что 14-летняя школьница перед исчезновением поссорилась с матерью. Девочка из благополучной семьи, на учете не состоит.

Второй пропавший подросток — 14-летний сын местного предпринимателя. По данным СК, отцу прислали сообщение с требованием выкупа и видео с его участием, похитители требуют около 30 миллионов рублей.

Примечательно, что дом девочки находится в трех километрах от дома исчезнувшего подростка. Ранее СК показал видео с похищенным в Сибири сыном бизнесмена. На кадрах рядом с 14-летним подростком идет девушка в пуховике с рюкзаком. Появилась версия, что исчезновения подростков могли быть связаны.

Но волонтеры тоже уверены, что два случая не связаны между собой. Как отметила в беседе с RT руководитель отряда организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Светлана Торгашина, семьи и дети разные, подростки учились в разных школах. Кадры показали маме девочки, она не узнала дочь и сказала, что одежда на ней была другая.

Похищенный в Красноярске мальчик — сын влиятельного предпринимателя, который в прошлом году вошел в топ-100 богатейших людей города.