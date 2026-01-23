Прокуратура показала переписку отца похищенного в Сибири подростка
Преступники, похитившие 14-летнего подростка в Красноярском крае, не дали отцу поговорить с сыном и удостовериться в том, что он жив. Переписку опубликовала пресс-служба региональной прокуратуры.
Парня похитили из коттеджного поселка Серебряный бор. Вместе с ним из сейфа в доме пропали три миллиона рублей. Позже мужчина получил видео, на котором сын попросил выполнить требования похитителей.
В переписке они потребовали 30 миллионов за освобождение парня и отказались организовать звонок.
«По телефону он может выкрикнуть что-то лишнее, или же ты что-то спросишь неподобающее, этого я не допущу. Хочешь, узнаю у него то, что знает только он и ты? Максимум — запишу видео», — написал злоумышленник.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители устанавливают местонахождение ребенка и причастных к преступлению лиц.
В прокуратуре края уточнили, что органы образования проверят на предмет проводимой со школьниками профилактической работы по предупреждению интернет-мошенничеств.