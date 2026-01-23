Отец похищенного в Сибири подростка входит в топ-100 самых богатых людей Красноярска

Похищенный в Красноярске подросток — сын влиятельного предпринимателя. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По данным журналистов, отец ребенка — директор компании «Автоспецмаш». Похитители требуют с него 30 миллионов рублей за возвращение наследника.

В 2025 году он вошел в топ-100 богатейших людей Красноярска, заняв 58 место, отметил Shot.

Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, 14-летнего подростка увезли из красноярского поселка Серебряный Бор. Когда папа вернулся домой, то не нашел там сына. Также из сейфов пропали три миллиона рублей.

Потом ему прислали видео, на котором мальчик попросил отца выполнить требования похитителей — заплатить им 30 миллионов.

По факту случившегося уже началось расследование. Правоохранители устанавливают местонахождение ребенка.

