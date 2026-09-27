Пожар охватил мебельный магазин в Южно-Сахалинске

МЧС сообщило о крупном пожаре в мебельном магазине Южно-Сахалинска

Мебельный магазин загорелся в Солнечном переулке Южно-Сахалинска. Как сообщила пресс-служба МЧС, пламя охватило 1200 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что очаг возгорания находится на территории склада.

Тушение пожара осложнили расположенная в помещение мебель, горючая лакокрасочная продукция и строительные материалы.

В пресс-службе подчеркнули, что есть угроза распространения огня на стоящее рядом административное здание.

Сейчас на месте работают 26 специалистов и шесть единиц техники. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

В минувшую субботу, 26 сентября, в Томске пламя охватило двухэтажное кирпичное здание с пристройкой около торгового центра «Оранжевое небо».

Пламя распространилось на площади в 1600 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные не допустили перехода огня на торговые площади.