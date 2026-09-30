Переславский суд арестовал директора сгоревшего пиротехнического предприятия

Переславский районный суд арестовал до 28 ноября 49-летнего генерального директора пиротехнического предприятия, на котором произошел пожар с гибелью людей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

При установлении меры пресечения суд учел позицию надзорного ведомства.

В отношении руководителя сгоревшего предприятия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель сотрудников и части 2 статьи 223.1 УК РФ о незаконном изготовлении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору.

Пожар на заводе по производству петард в Кубринске под Переславлем-Залесским произошел 28 сентября. В результате погибли 14 человек, одна женщина в состоянии средней тяжести попала в больницу.

Взрывной волной и осколками повредило близлежащих 22 многоквартирных дома. Губернатор Михаил Евраев создал оперативный штаб по устранению последствий пожара. В регионе 30 сентября объявили траур.