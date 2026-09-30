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    Переславский суд арестовал директора сгоревшего пиротехнического предприятия

    прокуратура Ярославской области
    Фото: прокуратура Ярославской области/Telegram

    Переславский районный суд арестовал до 28 ноября 49-летнего генерального директора пиротехнического предприятия, на котором произошел пожар с гибелью людей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

    При установлении меры пресечения суд учел позицию надзорного ведомства.

    В отношении руководителя сгоревшего предприятия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель сотрудников и части 2 статьи 223.1 УК РФ о незаконном изготовлении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору.

    Пожар на заводе по производству петард в Кубринске под Переславлем-Залесским произошел 28 сентября. В результате погибли 14 человек, одна женщина в состоянии средней тяжести попала в больницу.

    Взрывной волной и осколками повредило близлежащих 22 многоквартирных дома. Губернатор Михаил Евраев создал оперативный штаб по устранению последствий пожара. В регионе 30 сентября объявили траур.

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