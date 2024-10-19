Крупный пожар вспыхнул в промзоне в Ростове-на-Дону

Мощный пожар разгорелся в промзоне в Ростове-на-Дону — огонь охватил цех по производству металлопластиковых окон. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огнеборцы ликвидировали открытое горение, площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте работают 20 специалистов и четыре единицы техники. На кадрах видно, что одноэтажный цех сильно обгорел, над зданием поднимается столб дыма. Пожарные заливают огонь через крышу.

Ранее пожар произошел в городе Кирсанове. По словам очевидца, утром загорелась одна из квартир дома на Коммунистической улице, после чего произошел взрыв. Жертвами ЧП стали три человека, восемь пострадали.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Прокуратура начала проверку, специалисты изучат, как в доме эксплуатировалось газовое оборудование. Эвакуированных жильцов поселили в пунктах временного размещения, с ними работают психологи МЧС.