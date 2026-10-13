На западе Москвы загорелся пассажирский автобус, никто не пострадал

На улице Веерной на западе столицы загорелся пассажирский автобус. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

По информации Дептранса, возгорание произошло по неизвестной причине около 11:50. Автобус коммерческого перевозчика ООО «Стартранс» шел по маршруту 329 в районе дома 1 корпуса 2 по Веерной улице.

Шофер заметил задымление, немедленно остановился, высадил пассажиров и вызвал экстренные службы.

«Благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал», — отметили в Дептрансе.

Возгорание ликвидировали, на месте пожара продолжают работу оперативные службы.

Ранее в Новокузнецке загорелся склад, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Спасатели потушили пламя, никто не пострадал.