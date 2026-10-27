Коляску с младенцем нашли на помойке в Самаре

МВД: жители Самары нашли на помойке коляску с младенцем

В Самаре местные жители обнаружили на улице младенца в коляске без сопровождения родителей. Об этом РИА «Новости» сообщили в ГУ МВД по региону.

Двухмесячную девочку нашли в коляске у мусорных контейнеров. Вместе с ребенком якобы были смесь, вода и подгузники.

«Вчера, 26 октября, на улице Физкультурной Советского района Самары местные жители обнаружили двухмесячного ребенка, который находился в коляске без сопровождения взрослых», — рассказали правоохранители.

Ребенка госпитализировали. Сотрудники органов внутренних дел установили личности родителей. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли останки ребенка в холодильнике и тело пожилой женщины.