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    Коляску с младенцем нашли на помойке в Самаре

    МВД: жители Самары нашли на помойке коляску с младенцем

    Фото: Медиасток.рф

    В Самаре местные жители обнаружили на улице младенца в коляске без сопровождения родителей. Об этом РИА «Новости» сообщили в ГУ МВД по региону.

    Двухмесячную девочку нашли в коляске у мусорных контейнеров. Вместе с ребенком якобы были смесь, вода и подгузники.

    «Вчера, 26 октября, на улице Физкультурной Советского района Самары местные жители обнаружили двухмесячного ребенка, который находился в коляске без сопровождения взрослых», — рассказали правоохранители.

    Ребенка госпитализировали. Сотрудники органов внутренних дел установили личности родителей. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

    Ранее в Санкт-Петербурге нашли останки ребенка в холодильнике и тело пожилой женщины.

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