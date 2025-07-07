Катафалк приехал на место гибели Старовойта
Ритуальная машина приехала на парковку в Одинцово, где скончался бывший министр транспорта России Роман Старовойт. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.
На месте происшествия работают спецслужбы. Тело Старовойта извлекли из личного автомобиля и поместили в катафалк. Территорию оцепили.
Старовойт умер более суток назад, предположительно, в ночь с субботы на воскресенье. Тело бывшего министра нашли в его личном автомобиле. Смерть чиновника подтвердили в Госдуме.
Следствие устанавливает обстоятельства смерти бывшего министра транспорта. Основная версия — самоубийство.
Президент Владимир Путин 7 июля подписал указ об освобождении Старовойта с должности министра транспорта. Причины увольнения не уточнялись.
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