Катафалк приехал на место гибели Старовойта

Ритуальная машина приехала на парковку в Одинцово, где скончался бывший министр транспорта России Роман Старовойт. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На месте происшествия работают спецслужбы. Тело Старовойта извлекли из личного автомобиля и поместили в катафалк. Территорию оцепили.

Старовойт умер более суток назад, предположительно, в ночь с субботы на воскресенье. Тело бывшего министра нашли в его личном автомобиле. Смерть чиновника подтвердили в Госдуме.

Следствие устанавливает обстоятельства смерти бывшего министра транспорта. Основная версия — самоубийство.

Президент Владимир Путин 7 июля подписал указ об освобождении Старовойта с должности министра транспорта. Причины увольнения не уточнялись.