Смерть бывшего министра транспорта Романа Старовойта подтвердили в Госдуме. О случившемся RTVI сообщил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

По словам парламентария, это произошло «достаточно давно».

Источник Forbes сообщил, что Старовойт умер более суток назад, предположительно, в ночь с субботы на воскресенье.

В Следственном комитете России сообщили, что тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в его личном автомобиле. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

В понедельник глава государства Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта с должности министра транспорта. Врио главы Минтранса назначили экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина.