В понедельник глава государства Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта с должности министра транспорта. Врио главы Минтранса назначили экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
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