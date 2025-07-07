СК назвал самоубийство основной версией гибели Старовойта

Следствие устанавливает обстоятельства смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она уточнила, что тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в Одинцовском городском округе в личном автомобиле.

«Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — подтвердила Петренко.

О смерти Старовойта ранее сообщили СМИ. Президент Владимир Путин 7 июля подписал указ об освобождении его с должности министра транспорта. Врио главы Минтранса назначили Андрея Никитина.