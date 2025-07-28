Информация о пострадавших при обрушении части дома в Астрахани не подтвердилась

Оперштаб не подтвердил информацию о трех пострадавших при обрушении части жилого дома в Астрахани. Об этом сообщил ТАСС .

«Нет троих пострадавших. Есть один житель дома маломобильный из соседнего подъезда. Он госпитализирован из-за стресса», — рассказали агентству в региональной администрации.

Ранее стало известно, что в Ленинском районе Астрахани рухнула часть подъезда в многоквартирном доме на улице Ляхова. Причины случившегося устанавливаются. Последующего возгорания не произошло.

После случившегося из пятиэтажки эвакуировали не менее 15 человек. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте и вручную разбирают завалы.