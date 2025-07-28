Информация о пострадавших при обрушении части дома в Астрахани не подтвердилась
Оперштаб не подтвердил информацию о трех пострадавших при обрушении части жилого дома в Астрахани. Об этом сообщил ТАСС.
«Нет троих пострадавших. Есть один житель дома маломобильный из соседнего подъезда. Он госпитализирован из-за стресса», — рассказали агентству в региональной администрации.
Ранее стало известно, что в Ленинском районе Астрахани рухнула часть подъезда в многоквартирном доме на улице Ляхова. Причины случившегося устанавливаются. Последующего возгорания не произошло.
После случившегося из пятиэтажки эвакуировали не менее 15 человек. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте и вручную разбирают завалы.
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