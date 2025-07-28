Из обрушившегося дома в Астрахани эвакуировали 15 человек
Спасатели эвакуировали 15 человек из частично обрушившегося доме в Астрахани
Из частично обрушившегося пятиэтажного доме на улице Ляхова в Астрахани эвакуировали 15 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.
«Информации о пострадавших нет, на первоначальном периоде эвакуировали 15 человек. Предпринимаются меры для установления причин произошедшего», — написал он.
Бабушкин отметил, что на месте ЧП создали оперативный штаб, работают спасатели.
«Привлекли более 28 единиц техники и 96 человек личного состава», — добавил глава области.
Прокуратура Астраханской области в Telegram-канале сообщила о начале проверки по факту обрушения части дома. На место происшествия для координации деятельности работы спецслужб и правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности прокурора области Ростислав Гладышев.
РИА «Новости» со ссылкой на источник уточнило, что дом построили более 60 лет назад, в 2020 году его признавали аварийным из-за физического износа. Всего в доме 24 квартиры в трех подъездах, спасатели разбирают конструкции и ищут возможных пострадавших.