Из обрушившегося дома в Астрахани эвакуировали 15 человек

Спасатели эвакуировали 15 человек из частично обрушившегося доме в Астрахани

Из частично обрушившегося пятиэтажного доме на улице Ляхова в Астрахани эвакуировали 15 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Информации о пострадавших нет, на первоначальном периоде эвакуировали 15 человек. Предпринимаются меры для установления причин произошедшего», — написал он.

Бабушкин отметил, что на месте ЧП создали оперативный штаб, работают спасатели.

«Привлекли более 28 единиц техники и 96 человек личного состава», — добавил глава области.

Прокуратура Астраханской области в Telegram-канале сообщила о начале проверки по факту обрушения части дома. На место происшествия для координации деятельности работы спецслужб и правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности прокурора области Ростислав Гладышев.

РИА «Новости» со ссылкой на источник уточнило, что дом построили более 60 лет назад, в 2020 году его признавали аварийным из-за физического износа. Всего в доме 24 квартиры в трех подъездах, спасатели разбирают конструкции и ищут возможных пострадавших.