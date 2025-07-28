Жилой дом обрушился с пятого по первый этаж в Астрахани

В Астрахани, в Ленинском районе, обрушилась часть подъезда в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на улице Ляхова. Причины обрушения устанавливаются. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к ликвидации последствий происшествия.

Спасатели разбирают обрушенные конструкции и проводят эвакуацию жильцов, а также поиск возможных пострадавших.

По предварительной информации, обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

Ранее стало известно, что угол жилого дома частично обрушился на Алтае. Причиной происшествия стал подмыв фундамента.