В Красноярском крае 20-летнего виновника смертельного ДТП посадили на пять лет

В Красноярском крае 20-летнего местного жителя приговорили к пяти годам лишения свободы из-за смертельной аварии. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ЧП погибли четыре пассажира 17, 18 и 19 лет.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Ранее смертельная авария случилась в Свердловской области. Водитель «Хонды» выехал на встречку и столкнулся с частным автобусом «Ютонг». В итоге погибли водитель и пассажир «Хонды».