Горячую линию для пострадавших от удара ВСУ запустили в Севастополе

Развожаев: в Севастополе открыли горячую линию для пострадавших от атаки ВСУ

Заявки о пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе принимают по номеру единой горячей линии 122. Об этом в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«По моему поручению запустили единую горячую линию, где можно уточнить информацию о пострадавших, сообщить, если ваше имущество пострадало от террористической атаки», — написал он.

Развожаев уточнил, что горячая линия работает в круглосуточном режиме.

Украинские боевики нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS 23 июня. Одна из ракет упала на пляже в Учкуевке. Жертвами удара стали пять человек. Ранения получили свыше 140 человек, больше 80 из них госпитализировали.

Президент России Владимир Путин связался с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым практически сразу после атаки.