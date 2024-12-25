После крушения самолета в Актау выжили 12 человек

Минимум 12 человек выжили после крушения самолета в Актау. Об этом заявили в управлении здравоохранения Мангистауской области, сообщило издание Tengrinews.kz.
«С места крушения самолета 12 человек (один из них ребенок) с различными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау», — следует из сообщения.
Всего на борту находились 67 человек. На месте работают 14 бригад скорой помощи.
Крушение воздушного судна, летевшего из Баку в Грозный, произошло в Казахстане утром 25 декабря. Предварительно, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение лайнера со стаей птиц. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и спецтехника.
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