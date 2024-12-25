Самолет в Актау мог разбиться из-за птицы

Самолет Embraer 190 AHY8243, летевший из Баку в Грозный, мог разбиться из-за столкновения с птицей. Об этом сообщил сайт LADA.KZ .

По данным журналистов, в 11:10 (09:10 по московскому времени) республиканское государственное предприятие «Казаэронавигация» отправило сообщение об объявлении аварийной ситуации самолетом Embraer 190 AHY8243.

Воздушное судно столкнулось с птицей, нарушилось рулевое управление. На борту, предварительно, находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

В Telegram-канале «112 KZ» сообщили, что на место крушения самолета в Актау прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана. Борт загорелся в ходе ЧП, его уже потушили. Сейчас уточняют данные о пострадавших. По предварительной информации, есть выжившие.