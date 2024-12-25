Клиентов российских туроператоров не было на борту рухнувшего в Актау самолета

АТОР: на борту упавшего в Актау самолета не было клиентов туроператоров РФ

Предварительно, клиентов российских туроператоров не было на борту самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Актау. Об этом ТАСС сообщили в АТОР.

«По предварительным данным на этот час, клиентов российских туроператоров, членов АТОР, на борту не было», — сообщила пресс-служба ассоциации.

Лайнер авиаперевозчика Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау. Одной из причин крушения воздушного судна назвали столкновение со стаей птиц.

Минимум 12 человек, в том числе один ребенок, выжили. Всех пострадавших госпитализировали. Всего на борту находились более 60 человек.