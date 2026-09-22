Самолет перевозчика Red Wings задымился в аэропорту Екатеринбурга
Транспортная прокуратура начала проверку задымления самолета в Екатеринбурге
Дым охватил фюзеляж самолета авиакомпании Red Wings во время подготовки к полету на стоянке аэропорта Екатеринбурга в минувшее воскресенье, 20 сентября. Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в момент происшествия на борту никого не было.
В ведомстве уточнили, что задымление ликвидировали оперативные службы воздушной гавани.
Специалисты приступили к оценке состояния самолета. Сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
В конце августа аэропорт Екатеринбурга принял запросивший экстренную посадку самолет авиакомпании Nesma Airlines, летевший из Шарм-эш-Шейха в Москву.
Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, после приземления перевозчик отменил рейс в российскую столицу. Сотрудники ведомства помогли оставшимся в воздушной гавани пассажирам приобрести новые билеты в Москву.