ФСИН опровергла данные о полном захвате колонии № 19 в Волгоградской области

Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла информацию о том, что исправительную колонию № 19 в Волгоградской области полностью захватили злоумышленники. Об этом сообщил Telegram-канал ФСИН.

«СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Данная информация не соответствует действительности», — написали представители ведомства.

Во ФСИН отметили, что правонарушители захватили заложников и заняли отдельное помещение в колонии.

Ранее стало известно, что во время захвата ИК-19 погибли трое сотрудников ФСИН. До этого поступали данные о четырех жертвах.

Арестанты, назвавшие себя членами ИГИЛ*, захватили правоохранителей во время заседания дисциплинарной комиссии. В заложниках оказались восемь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.