На Камчатке значительно сократился нелегальный вывоз красной икры

После введения ограничений на вывоз немаркированной красной икры с Камчатки объем нелегальных поставок сократился в десять-сотню раз. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в интервью Life.ru .

Ранее в терминале аэропорта Петропавловска-Камчатского было множество тележек с контейнерами икры. Пассажиры могли вывозить десятки тонн продукта ежедневно, причем часть икры была без документов и могла быть добыта браконьерами.

Сейчас багаж с икрой маркируют перед регистрацией, что не создает дополнительных сложностей для обычных пассажиров, которые не перевозят продукт в промышленных объемах.

Губернатор Камчатского края считает, что эксперимент с ограничениями необходимо перевести на постоянную основу. Однако Солодов не предлагает автоматически распространять его на всю Россию, так как в других регионах икру можно вывозить не только самолетами, но и автомобильным и железнодорожным транспортом.

Оценить влияние ограничений на численность лосося можно будет только через несколько лет. Но уже сейчас контролирующие органы находят меньше тайников и фиксируют меньше случаев незаконной добычи рыбы.