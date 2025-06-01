Белорусская железная дорога изменила маршруты после ЧП в Брянской области

Белорусская железная дорога объявила об изменении некоторых маршрутов из-за обрушения моста в Брянской области. Поезд № 489 Анапа — Минск прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 16:30.

«В связи с обрушением автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области 31 мая 2025 года поезд № 489 Анапа — Минск отправлением из Анапы 30 мая 2025 года в 21:32 и прибытием в Минск 1 июня 2025 года в 17:17 следует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Рославль, Починок, Смоленск, Орша, Минск-Пассажирский», — сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Пассажиров, следующих до Осиповичей, Бобруйска, Жлобина и Гомеля, отправят из Минска в 17:04 на поезде № 684 Минск — Гомель. Они прибудут в 18:30, 19:16, 20:16 и 21:37 соответственно.

Состав № 490, который отправится из Минска 1 июня 2025 года в 11:21 и должен прибыть в Анапу 3 июня 2025 года в 10:37, будет следовать по измененному маршруту и расписанию. Из Минска поезд отправится через Гомель, Жлобин, Могилев, Оршу и Смоленск. Далее он будет следовать своим обычным маршрутом.

Пассажиров попросили с пониманием отнестись к текущей ситуации и учитывать ее при планировании поездок.

Причиной обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области стал подрыв, заявил губернатор региона Александр Богомаз. В результате ЧП погибли семь человек. Есть пострадавшие. Всего после обрушения госпитализировали 47 человек.

Ночью в Курской области рухнул мост во время движения грузового поезда. Часть состава упала наавтомобильную дорогу, тепловоз загорелся. Транспортная прокуратура взяла на контроль обрушение моста в Курской области.