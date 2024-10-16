«Это чудо». Спуск тел россиян со склона в Непале назвали уникальным

Федерация альпинизма: тела погибших в Непале доставят в Россию за три дня

Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в течение трех дней. Об этом 360.ru рассказал президент Федерации альпинизма Ленинградской области Евгений Дмитриенко.

Он отметил, что пока не знает подробностей о том, насколько сложной была эвакуация тел со склона Дхаулагири. Однако это вообще уникальный, по словам собеседника 360.ru, случай, когда вертолет смог с такой высоты поднять погибших.

«Вообще это чудо, что вертолет смог с [высоты] семи тысяч [метров] забрать. Такого, по-моему, еще не было», — сказал он.

Группа российских путешественников отправилась в Непал, чтобы покорить вершину Дхаулагири. По одной из версий, во время восхождения альпинисты шли в связке, но один из них сорвался в пропасть, потащив за собой остальных.

Тела пятерых погибших смогли эвакуировать лишь спустя восемь дней после трагедии. Их спустили к итальянскому лагерю, а затем должны доставить в Катманду. Ранее Федерация альпинизма показала место гибели россиян в горах Непала.