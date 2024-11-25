«Адреналин до сих пор». Пассажиры загоревшегося Superjet всю ночь просидели в аэропорту

Пассажиры прилетевшего из Сочи самолета Superjet, который загорелся в Анталье, провели ночь в аэропорту. Люди ждут, когда авиакомпания предоставит им трансфер. Об этом 360.ru рассказала одна из пассажирок.

«Адреналин до сих пор. Ночь пролетела незаметно», — отметила она.

По ее словам, пассажиры испытали сильный стресс из-за жесткой посадки и загоревшейся турбины.

«Спать не охота совершенно. Мы просидели в аэропорту до этого времени. „Макдональдс“ и вода, чай, кофе», — добавила собеседница 360.ru.

По информации пресс-службы авиакомпании «Азимут», причиной жесткой посадки стал сдвиг ветра. Одна из пассажирок рассказала, что после приземления вспыхнула задняя левая турбина лайнера. На место ЧП быстро приехали спасатели и потушили пожар. Людей эвакуировали, но в аэропорту была неразбериха. По словам собеседницы 360.ru, пассажирам не предоставили никакой помощи и не отдавали их вещи.