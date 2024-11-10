Недовольных выборами в США отправят в четырехлетний круиз

В США запустили кругосветное путешествие для желающих сбежать от Трампа

Компания Villa Vie Residences объявила о запуске четырехлетнего кругосветного круиза для тех, кто хочет находиться за пределами США во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщил Business Insider.

«Если <…> результаты выборов заставили вас задуматься, не покинуть ли США, мы готовы предложить вам временный переезд», — рассказали организаторы круиза.

В компании уточнили, что билеты можно купить на один, три и четыре года. Стоимость каюты на круизном лайнере Villa Vie Odyssey стоит минимум в 266 тысяч долларов, за двухместный номер нужно будет заплатить 319 тысяч в американской валюте.

Пассажирам будут доступны помещения для фитнеса и спа-процедур, а также алкогольные напитки. Отмечается, что тур Skip Forward включает посещение 140 стран на всех семи континентах.

Выборы президента прошли в США 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп.