Два человека пострадали в Красноярском крае при жесткой посадке вертолета Ми-8

В Красноярском крае 20 сентября при жесткой посадке вертолета Ми-8, выполнявшего санитарный рейс, пострадали два человека — бортмеханик и фельдшер. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба авиакомпании «КрасАвиа».

«На борту находились три члена экипажа и фельдшер. Есть пострадавшие: у фельдшера и бортмеханика средняя степень тяжести», — заявили в компании.

Пострадавших отправили в Красноярск на Ан-2, где поместили в краевую больницу. Жизни пациентов ничего не угрожает.

До этого пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщала, что в воскресенье примерно в 23:00 по местному времени (19:00 по московскому) Ми-8 совершил жесткую посадку в Суломае Эвенкийского муниципального района. Вертолет летел по маршруту Байкит-Суломай.

Ранее на Сахалине загорелся самолет АН-3 после жесткой посадки в поле.