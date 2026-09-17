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    В Турции задержали обвиняемого в убийстве участницы «Миссис Россия — Вселенная»

    Stringer/news.ru
    Фото: Stringer/news.ru/www.globallookpress.com

    Мужчину, обвиняемого в убийстве модели, участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная», в ЖК «Ромашково» задержали в Турции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По ее словам, полицейским помогли сотрудники российского Национального центрального бюро Интерпола и турецкие коллеги. Задержанного взяли под стражу.

    Женщина пропала, отправившись на прогулку с собакой. Позже следователи выяснили, что обвиняемый, 44-летний бизнесмен, состоял с жертвой в близких отношениях и убил ее во время ссоры.

    Он попытался скрыть следы преступления, вынес из квартиры и спрятал в лесополосе расчлененное тело и вещественные доказательства, а сам через несколько дней улетел в Турцию.

    Найти останки женщины помог пес, который бродил неподалеку от погибшей хозяйки и не хотел уходить.