Двух оставшихся из группы пропавших туристов в Прикамье нашли мертвыми

МЧС: поиски пропавших туристов в Пермском крае завершили, выжил только один

МЧС завершило поиски пропавшей группы на снегоходах в Пермском крае, четыре человека из нее погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поиски потерявшейся группы в Пермском крае завершены. Все пропавшие мужчины найдены. Одного из них передали медикам для оказания помощи. К сожалению, четверо погибли», — заявили в ведомстве.

Об исчезновении группы из пяти туристов на снегоходах в районе плато Кваркуш в Пермском крае стало известно 20 февраля. К спасательной операции привлекали 59 единиц техники и 68 человек, в том числе вертолет и 34 снегохода.

Группу заранее не регистрировали, поэтому оперативно связаться с пропавшими не удалось. Следственный комитет завел уголовное дело.

Источник телеграм-канала Mash отмечал, что автомобили пропавших туристов так и остались в деревне Золотанка. В поисках также принимали участие волонтеры.