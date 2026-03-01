В Пермском крае к поискам пропавших туристов подключили вертолет

К поискам пяти туристов, пропавших в Пермском крае во время катания на снегоходах, подключили вертолет Ми-8. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

Группа должна была вернуться 24 февраля, но не вышла на связь. Поход они не регистрировали в МЧС, точный маршрут неизвестен. Спасатели проверили таежную избу, где туристы, предположительно, могли ждать помощи, но следов их пребывания не обнаружили.

Наиболее вероятной причиной исчезновения называют непогоду. Возбуждено уголовное дело.

Туристы выехали 20 февраля и успели добраться до плата Кваркуш. Местность вокруг него — труднодоступная, густая тайга. Добровольцы «ЛизаАлерт» просили помощи у владельцев горных снегоходов, чтобы отправиться на поиски группы.

У путешественников был большой запас топлива, но следов пока найти не удалось. Вертолет поможет обследовать территорию с воздуха.