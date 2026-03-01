Трех из потерявшихся в Пермском крае туристов нашли, выжил только один

В Пермском крае нашли трех мужчин, которые пропали в составе группы туристов, вышедших к плато Кваркуш. Двое из них погибли, сообщила пресс-служба МЧС.

Найденный живым мужчина получил сильное переохлаждение. Его передадут медикам. Спасатели ведут поиски еще двух туристов.

В спасательной операции задействовали 68 человек и 59 единиц техники, в том числе 34 снегоходов, а также вертолет.

Туристы исчезли 20 февраля: пять человек выехали на снегоходах к плато Кваркуш, группу не регистрировали. В назначенное время — 24 февраля — они не вернулись, связаться с пропавшими не удалось. СК возбудил уголовное дело.