Уголовное дело возбудили после пропажи туристов в Пермском крае

После исчезновения группы туристов из Уфы в Пермском крае возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Туристы должны были вернуться в деревню Золотанка 24 февраля 2026 года, однако на данный момент их местонахождение не установлено», — подчеркнули в ведомстве.

Группа из пяти человек приехала в Золотанку 20 февраля. На пяти снегоходах туристы самостоятельно отправились на плато Кваркуш. Оно расположено в 100 километрах от населенного пункта.

В службе спасения Красновишерского округа уточнили РИА «Новости», что все пропавшие — мужчины, их следов пока не нашли. Связь с туристами потеряна, группа не была зарегистрирована.

«На место выехали спасатели, на данный час пока их следы не обнаружены», — отметили спасатели.

Туристов ищут с применением спецтехники. К месту происшествия выехали специалисты беспилотной авиации МЧС.