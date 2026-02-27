Пятеро туристов из Уфы исчезли в Пермском крае во время прогулки на снегоходах

Пятеро туристов бесследно исчезли в Пермском крае во время катания на снегоходах. Вестей от отдыхающих нет уже четвертый день, сообщил телеграм-канал Mash .

Известно, что туристы приехали из Уфы на личных авто. Остановились в деревне Золотанка Красновишерского района, там пересели на снегоходы и поехали в горы

«Они выехали 20-го числа, в прошлую пятницу. Двадцать четвертого должны были вернуться. Туристы успели подняться на плато Кваркуш», — пояснил источник канала.

По его словам, машины туристов так и остались в деревне, никто на них не уезжал. Пропавших пытаются искать волонтеры. В МЧС группа перед походом не регистрировалась.