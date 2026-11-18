Во время ремонта дома в селе Горшково Дмитровского округа двое рабочих упали с высоты и разбились насмерть. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

ЧП случилось днем 16 ноября. Двое рабочих без страховочных веревок ремонтировали скатную крышу многоквартирного дома. Во время выполнения кровельных работ они сорвались и упали с высоты. Оба пострадавших скончались на месте от полученных травм.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Дмитровская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

В сентябре рабочие погибли на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Там произошел взрыв во время сварочных работ. Следком возбудил уголовное дело.