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    В Якутии на угольном месторождении прогремел взрыв

    На Эльгинском угольном месторождении в Якутии прогремел взрыв, есть погибшие

    Фото: РИА «Новости»

    Взрыв произошел во время сварочных работ на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии. Поступила информация о погибших, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

    ЧП случилось 26 сентября на резервной насосной станции месторождения в Нерюнгринском районе. По предварительным данным, взрыв прогремел во время проведения сварочных работ.

    «Прокуратура Нерюнгри проводит проверку по факту происшествия на территории Эльгинского угольного месторождения», — заявили в надзорном ведомстве.

    Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, причина взрыва уточняется.

    Ране при взрыве газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале пострадали люди.