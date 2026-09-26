В Якутии на угольном месторождении прогремел взрыв

На Эльгинском угольном месторождении в Якутии прогремел взрыв, есть погибшие

Взрыв произошел во время сварочных работ на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии. Поступила информация о погибших, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

ЧП случилось 26 сентября на резервной насосной станции месторождения в Нерюнгринском районе. По предварительным данным, взрыв прогремел во время проведения сварочных работ.

«Прокуратура Нерюнгри проводит проверку по факту происшествия на территории Эльгинского угольного месторождения», — заявили в надзорном ведомстве.

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, причина взрыва уточняется.

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