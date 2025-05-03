Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП

Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановили после аварии с несколькими машинами. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Движение на внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее из-за ДТП на этом участке была пробка длиной около 2,3 километра. Напомним, утром в субботу на Московской кольцевой автомобильной дороге произошла массовая авария с участием четырех машин. Инцидент произошел на 37-м километре внутренней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы.

Также «Газель» и Mercedes попали в аварию на 44-м километре внутренней стороны МКАД. В результате ДТП скончался 53-летний мужчина.