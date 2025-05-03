Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП
Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановили после аварии с несколькими машинами. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.
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