Появились кадры с места смертельного ДТП с «Газелью» на МКАД

Источник 360.ru: один человек погиб, трое пострадали в ДТП на МКАД

Mercedes и «Газель» попали в смертельную аварию на 44-м километре внутренней стороны МКАД. Подробности 360.ru сообщил источник.

Один из водителей остановился на трассе и пошел выставлять знак аварийной остановки. В этот момент его сбили.

Погиб 53-летний мужчина, еще трое человек пострадали. Из-за ДТП перекрыли четыре полосы движения. Подробности выясняются.

Столичный Дептранс подтвердил, что на внутренней стороне 54-го километра МКАД (у съезда № 55в) произошло ДТП. Движение в районе аварии некоторое время было затруднено.

Ранее в Головинском районе Москвы столкнулись два пассажирских автобуса и грузовик. Водитель грузовика погиб, еще один человек получил травмы.