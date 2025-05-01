Появились кадры с места смертельного ДТП с «Газелью» на МКАД

Mercedes и «Газель» попали в смертельную аварию на 44-м километре внутренней стороны МКАД. Подробности 360.ru сообщил источник.
Один из водителей остановился на трассе и пошел выставлять знак аварийной остановки. В этот момент его сбили.
Погиб 53-летний мужчина, еще трое человек пострадали. Из-за ДТП перекрыли четыре полосы движения. Подробности выясняются.
Столичный Дептранс подтвердил, что на внутренней стороне 54-го километра МКАД (у съезда № 55в) произошло ДТП. Движение в районе аварии некоторое время было затруднено.
Ранее в Головинском районе Москвы столкнулись два пассажирских автобуса и грузовик. Водитель грузовика погиб, еще один человек получил травмы.
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